Le présumé hacker de Neymar arrêté par la police brésilienne !

Si le compte à rebours concernant la présence de Neymar face au Real Madrid, mardi soir à 21 heures, a d'ores et déjà débuté, le compte bancaire de la star brésilienne fait lui-aussi l'objet des plus grandes convoitises... À ce titre, L'Equipe révèle, ce jeudi, que la police brésilienne a arrêté l'homme soupçonné d'avoir piraté les comptes du numéro 10 parisien pour lui subtiliser, en plusieurs fois, une somme estimée à 35 000 euros. Agé de 20 ans, le suspect travaille dans une banque où Ney et son père possèdent des comptes.

Présent à la télévision locale, un officier de la police de Sao Paulo a ainsi expliqué comment l'homme avait procédé : «il a obtenu le mot de passe d'un collègue de bureau pour détourner à son profit des petites sommes d'argent à des célébrités. Celles-ci ne s'en sont même pas aperçues, vu la faiblesse des sommes concernées (au regard de la fortune globale du joueur). Ainsi (aux dépens de Neymar), il a détourné une première fois 1 670 euros, puis encore 1 670 euros, et ensuite 3 840 euros puis 7 510 euros, etc.. pour arriver à plus de 35 000 euros au total». Finissant par découvrir la supercherie, le père de Neymar a alors «appelé la banque, qui a remboursé la victime et a mené son enquête».