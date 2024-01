CAN 2023, Algérie : l’immense déception de Farès Chaïbi

Ce lundi, l’Algérie débutait sa CAN 2023 face à l’Angola. Et après avoir largement dominé en première période, les Fennecs ont fini par retomber dans leur travers en concédant un penalty au retour des vestiaires (1-1). Résultat, les coéquipiers de Riyad Mahrez débutent leur compétition par un match nul qui est forcément décevant. Après la rencontre, la CAF a décidé de nommer Farès Chaïbi homme du match. L’actuel joueur de Francfort s’est exprimé après la rencontre.

«On est déçu du résultat. On a dominé la première mi-temps de bout en bout, mais en deuxième mi-temps, on se doit de mettre plus d’intensité et on se doit de se donner jusqu’au bout surtout quand on est une équipe comme la nôtre. Je dirais qu’on a pas réussi à revenir avec la même détermination en deuxième mi-temps. Ce n’est pas une question de physique, on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes», a lancé l’ancien toulousain. L’Algérie devra se rattraper face au Burkina Faso lors de la deuxième journée.