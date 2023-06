Mercato PSG : Marco Verratti a tenté de forcer un départ au Real Madrid

La suite après cette publicité

Joueur du Paris Saint-Germain depuis 2012, Marco Verratti est l’un des historiques de l’ère QSI. Mais à 30 ans et après onze saisons passées chez les Rouge et Bleu, l’Italien fait jaser. Ces dernières semaines, son avenir semblait s’écrire en pointillés du côté de la porte d’Auteuil. Au club, le milieu aurait basculé du côté des indésirables.

Récemment, nous vous révélions d’ailleurs en exclusivité que le PSG avait inclus Verratti dans le but de convaincre Manchester City de lâcher Bernardo Silva, dans le cadre d’un incroyable échange. En vain. Quelques jours plus tôt, son agent, Rafaela Pimenta, avait déjà donné du grain à moudre. « Tôt ou tard, un Italien pense à rentrer chez lui, il veut toujours revenir. Je ne peux pas dire ça pour lui. Ce n’est pas comme ça. Maintenant, le PSG doit finir le championnat, après, on verra. »

Pérez a dit non

Mais depuis que Luis Enrique est annoncé comme le futur coach du club de la capitale, la cote de Verratti semble être remontée. L’Espagnol n’a pas encore officiellement signé pour le PSG, mais les médias français expliquent ce matin que l’ancien coach du Barça est un fan du petit hibou. En attendant, Defensa Central affirme de son côté que Verratti a bien cherché à quitter Paris.

Le média espagnol révèle que Verratti a téléphoné à Carlo Ancelotti, qui était son coach au PSG, pour le convaincre d’en toucher un mot à Florentino Pérez pour qu’il le recrute. Le compatriote de l’entraîneur merengue aurait d’ailleurs fait savoir qu’il était disponible pour 50 M€, soit un tarif abordable. Malheureusement pour le numéro 6 francilien, Florentino Pérez a dit non à cette initiative. La raison ? Le patron de la Casa Blanca souhaitait remodeler son entrejeu uniquement avec de jeunes joueurs et non des trentenaires.