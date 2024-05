Atalanta-OM : les compositions probables

Ils étaient deux clubs, il n’en reste plus qu’un. Derniers représentants tricolores sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille portaient les espoirs du football français et de tout un pays. Mais les Franciliens ont été éliminés mardi en Ligue des Champions par le Borussia Dortmund. Une énorme déception. À présent, tous les regards sont braqués sur l’Olympique de Marseille, qui va affronter ce jeudi soir l’Atalanta lors de la 1/2 finale retour de l’UEFA Europa League. Après un match nul (1-1) à l’aller, les deux formations vont tout donner pour s’imposer à Bergame.

La suite après cette publicité

Sans son public, mais avec un peu plus de 700 supporters qui seront présents ce soir au stade, Marseille compte bien composter son billet pour la finale de la C3, qui se déroulera à Dublin le 22 mai prochain. Pour être présents au rendez-vous, les Olympiens doivent franchir l’obstacle Bergame. Jean-Louis Gasset pourra compter sur un groupe presque au complet puisque les blessés de longue date Valentin Rongier et Bilal Nadir manquent à l’appel, tout comme Ulisses Garcia, Jean Onana et Pape Gueye (non inscrits). En revanche, Bamo Meïté, qui revient de blessure, a bien retrouvé les siens.

À lire

Atalanta - OM : la vague phocéenne prête à choquer Bergame !

L’OM presque au complet

Ce soir, le technicien marseillais devrait miser sur un 3-5-2. Dans les cages, aucune surprise puisque c’est Pau Lopez qui débutera la rencontre. Devant lui, Leonardo Balerdi, Samuel Gigot et Chancel Mbemba, qui a marqué le but égalisateur la semaine dernière à l’Orange Vélodrome, seront présents dans le onze de départ. Quentin Merlin, à gauche, et Jonathan Clauss, à droite, seront les deux pistons. Dans l’entrejeu, on devrait retrouver le trio Amine Harit-Geoffrey Kondogbia-Jordan Veretout. Enfin, comme à l’aller, c’est Ismaïla Sarr qui devrait accompagner l’infernal Pierre-Emerick Aubameyang en attaque.

La suite après cette publicité

Une équipe qui a fière allure et qui peut faire un coup à Bergame. Mais la Dea ne se laissera pas faire chez elle devant son public. Pour faire tomber l’OM, Gian Piero Gasperini devrait opter pour un 3-4-1-2, lui qui compte quelques absents pour blessure. Juan Musso sera le dernier rempart de cette formation. Il sera protégé par une ligne de trois composée de Giorgio Scalvini, Isak Hien et Berat Djimsiti. Le quatuor Matteo Ruggeri-Ederson-Marten De Roon-Davide Zappacosta sera au four et au moulin dans l’entrejeu. Teun Koopmeiners évoluera derrière le duo offensif composé de Charles De Ketelaere et de Gianluca Scamacca. Un onze qui peut donner des maux de tête à l’OM, qui espère bien prendre le meilleur sur la Dea ce soir.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de Marseille peut vous rapporter jusqu’à 450€.