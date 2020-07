LdC : le Final 8 aura bien lieu à huis clos

Dans exactement un mois se tiendra les derniers huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Ainsi, Manchester City - Real Madrid, FC Barcelone - Napoli, Juventus - Olympique Lyonnais et Bayern Munich - Chelsea se dérouleront entre le 7 et le 8 août. Des matches qui se tiendront dans les stades des équipes devant accueillir ces rencontres préalablement comme l'explique L'Equipe. Le média français explique que tout dépendra du tirage au sort du Final 8 qui aura lieu vendredi.

Ainsi une équipe qui jouera son quart de finale le 12 août jouera le huitième de finale le 7 août afin d'avoir plus de temps de récupération. Autre nouvelle, les rencontres du Final 8 et des huitièmes de finale auront lieu à huis clos. L'UEFA veut prendre le moins de risques afin de mener à bien sa compétition. De plus des mesures strictes seront appliquées envers les équipes encore engagées pour la compétition.