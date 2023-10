Le communiqué lapidaire du FC Barcelone sur l’affaire Negreira

Le FC Barcelone n’aura pas tardé à réagir suite aux informations parues ce mercredi en rapport avec la désormais célèbre affaire Negreira. Un peu plus tôt dans la journée, on a appris que le juge Joaquín Aguirre a reproché à Joan Laporta d’avoir tenté d’accuser les anciens présidents du club Sandro Rosell et Josep Maria Batromeu d’avoir effectué des versements réguliers à l’ancien vice-président de la Commission technique des arbitres, José María Enríquez Negreira, évitant ainsi d’être inculpé à son tour alors qu’il aurait effectué les mêmes pratiques durant ses premiers mandats entre 2003 et 2010. Le Barça aurait eu recours à cette pratique durant 18 ans. Face à ce nouveau rebondissement, le Barça n’a pas hésité à publier un communiqué dans lequel il se défend, alors même que Laporta n’est pour le moment pas visé.

«Suite à l’information publiée aujourd’hui sur l’interlocutoire du Tribunal n°1, le FC Barcelone tient à rappeler qu’il s’agit d’une accusation pour des particuliers dans le cadre de la procédure ouverte du célèbre Cas Negreira afin de défendre l’entité d’un potentiel délit de administration déloyale au cours de la période étudiée. Cette comparution aurait pu intervenir à tout moment de l’instruction de l’affaire, mais le club a préféré le faire dès le début pour se positionner sur le paiement à des tiers, étant donné la conviction de l’entité que le délit de corruption sportive n’existait pas. Le Barça affirme une fois de plus qu’il disposait depuis des années de services de conseils techniques pour les arbitres et les joueurs, et qu’il disposait de documents prouvant son existence et sa réalité. Tout ce matériel destiné à améliorer la préparation des matchs des équipes professionnelles de football a été payé sous forme de factures versées à l’entreprise fournissant les services et la partie du matériel conservé a été récemment remise au Tribunal qui mène l’enquête. Sous la direction du président Laporta, les paiements étaient toujours effectués à l’entreprise qui, à tout moment, était chargée de cette fonction, et jamais à des tiers ou à des entreprises. Nous regrettons que l’ordonnance notifiée hier contienne des opinions et des jugements de valeur remettant en cause l’éthique du président Joan Laporta lorsque :

1) la personne qui a comparu dans la procédure et qui fait l’objet d’une enquête est le FC Barcelone - et non son président actuel.

2) c’est le Club qui détient le droit de défense dans la procédure.

3) le cas échéant, le Club pourrait également être lésé.

Il convient également de rappeler que l’affaire est en phase d’enquête et que les jugements personnels inclus dans le dossier n’ont fait que générer un état de confusion dans l’opinion publique et publiée qui, sûrement involontairement, a causé de graves dommages à l’image du club et son président. En tout état de cause, le Club, dirigé par son président, continuera à défendre les intérêts légitimes de l’institution à travers les avocats qui composent la direction juridique de cette procédure.»