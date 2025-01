Le Real Madrid vient de s’offrir plusieurs pépites pour préparer l’avenir

La post-formation est devenue un enjeu majeur pour les clubs européens ces dernières années. Face à l’inflation des prix et à la concurrence de plus en plus accrue sur le marché des transferts, les plus grosses écuries européennes n’hésitent plus à aller piocher des joueurs âgés de 15 à 18 ans dans d’autres clubs, certains étant de jeunes pousses sans la moindre expérience, d’autres ayant déjà débuté dans le monde pro. Manchester City vient ainsi de mettre plus de 40 millions d’euros sur la table pour Vitor Reis, défenseur central de 18 ans qui ne compte qu’une dizaine de matchs en pro avec Palmeiras.

Le Real Madrid est aussi assez friand de ce genre de recrutement, et compte dans son effectif des joueurs arrivés d’autres clubs à un âge assez précoce, à l’image de Vinicius Jr, de Fede Valverde, d’Andriy Lunin, d’Endrick ou d’Arda Güler pour n’en citer que quelques-uns. Une politique assumée par Florentino Pérez, qui ne veut plus forcément entrer dans des courses aux enchères démesurées pour des joueurs confirmés et préfère aller chercher des jeunes ou des joueurs en fin de contrat. A la baguette, on retrouve Juni Calafat, chef du scouting du club et fin connaisseur du marché brésilien notamment. Et ces dernières semaines, sans que cela ne soit forcément très médiatisé, le club de la capitale espagnole a enrôlé des jeunes très prometteurs.

La défense du futur déjà assurée ?

Le Real Madrid vient ainsi de s’offrir le défenseur central Lamini Fati, à qui il a offert un contrat de cinq ans, signe que les Madrilènes lui prédisent un avenir brillant. Le joueur de 18 ans qui évoluait jusqu’ici chez les jeunes de Leganés est ainsi venu renforcer l’équipe C des Merengues, et il est considéré comme un joueur qui peut potentiellement être promu chez les A dans ces prochaines années. Plusieurs gros clubs espagnols étaient sur le coup. Cette semaine, les Madrilènes viennent de s’offrir Joel Pleguezuelos, des U19 de l’Espanyol. Défenseur central particulièrement puissant de 18 ans, il était convoité par le FC Barcelone. Il est bien trop périlleux de dire que Fati et Pleguezuelos composeront la charnière centrale du Real Madrid d’ici quelques années, mais c’est en tout cas clairement pour préparer l’avenir à ce poste qu’ils ont été enrôlés.

Attendre qu’ils explosent avec les équipes premières de Leganés ou de l’Espanyol aurait pu avoir pour conséquence l’apparition d’autres clubs et une flambée de leur prix, alors qu’en les recrutant maintenant, le Real Madrid n’a payé qu’une bouchée de pain et n’aura pas de pertes à déplorer même si les deux joueurs floppent. Dans le même temps, le club travaille aussi sur l’arrivée du milieu offensif de Malaga Antoñito Cordero (18 ans), considéré comme l’un des plus gros espoirs du pays et qui fait déjà ses preuves en D2 espagnole. Un joueur qui est aussi très convoité par le Barça. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucun doute : le Real Madrid prépare l’avenir…