Real Madrid : les 10 jeunes qui veulent convaincre Xabi Alonso pendant la Coupe du Monde des Clubs

Cette Coupe du Monde des Clubs est particulièrement attendue à Madrid. Tout d’abord, parce que ce sera l’occasion de voir l’équipe de Xabi Alonso à l’œuvre pour la première fois, et ainsi savoir dans quelle direction veut aller le tacticien, et voir quel système et quelle animation offensive veut donner le Basque à sa formation. Ce sera aussi l’opportunité de découvrir les deux nouvelles recrues du Real Madrid, Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, qui suscitent de fortes attentes et sont amenées à avoir un rôle primordial sous les ordres de l’ancien milieu de terrain. L’opinion publique madrilène attend aussi Kylian Mbappé au tournant, puisque beaucoup estiment qu’en cas de bonnes prestations dans cette compétition, le Français pourra prétendre au Ballon d’Or…

Mais ce nouveau tournoi, conspué par certains et emballant pour d’autres, sera aussi l’opportunité de voir des jeunes joueurs de l’académie madrilène à l’œuvre. Pour cette expédition en terres étasuniennes, Xabi Alonso a ainsi fait appel à 10 jeunes joueurs que l’on a encore peu ou pas vu en équipe première. Certains devraient avoir des opportunités de se montrer, alors que d’autres devront se contenter de participer aux entraînements et d’assister aux rencontres depuis la touche. Ce sera ainsi le cas de Fran González, gardien de 19 ans, et de Sergio Mestre, l’autre jeune portier (20 ans) convoqué par Alonso. Avec Courtois et Lunin, tout indique qu’ils vont avoir peu d’occasions de se montrer. Troisième gardien cette saison déjà, alternant entre les A et le Castilla, Gonzalez avait déjà débuté avec l’équipe première en avril dernier face à Valence, et est un gardien sur lequel le Real Madrid compte pour l’avenir puisqu’il est particulièrement prometteur. Quant à Mestre, celui que le Real Madrid est allé chercher à l’Atlético, c’est un portier assez complet et costaud physiquement qui plaisait beaucoup à Carlo Ancelotti.

De belles alternatives en défense

En défense, les jeunes pousses convoquées pourraient avoir plus d’opportunités de fouler la pelouse, avec de possibles rotations en cours de match mais aussi parce que c’est un secteur où de nombreux joueurs reviennent de blessure. Jacobo Ramón, défenseur central de 20 ans qu’on a pu voir en fin de saison plusieurs fois, est un défenseur central jugé très prometteur, même s’il n’a pas toujours été à son avantage en équipe première. Puissant, bon dans la lecture du jeu et assez fin techniquement, il fait partie des joueurs de l’académie madrilène les mieux cotés. Ce stage américain sera l’opportunité pour lui de prouver à Alonso qu’il peut avoir sa place dans l’effectif. Diego Aguado (18 ans) a déjà débuté avec les A cette saison lui aussi, en Copa del Rey alors qu’il n’avait que 17 ans. Un gros signe de confiance du club envers le joueur, pas forcément impressionnant sur le plan physique, mais très rapide, technique et intelligent. Les éducateurs madrilènes évoquent aussi un jeune exemplaire sur le terrain et en dehors.

Autre joueur annoncé comme une des pépites de La Fabrica depuis un moment déjà : Youssef Enriquez Lekhedim, latéral gauche hispano-marocain de 19 ans, généralement connu par son surnom Yusi. Joueur résolument offensif et puissant sur son côté, il est comparé à Roberto Carlos par certains, et est un des tauliers du Real Madrid Castilla. S’il n’a encore jamais joué avec les A merengues malgré quelques présences sur des listes de match, il a déjà été convoqué en sélection du Maroc ! Blindé jusqu’en 2028, le Real Madrid le considère comme un potentiel joueur de l’équipe première dans un avenir relativement proche. Si Yusi pourrait être le latéral gauche du futur à Madrid, Jesus Fortea (18 ans) a lui aussi de belles options d’être le futur du Real Madrid sur le côté droit. Récemment prolongé par le club de la capitale espagnole alors qu’il était convoité par plusieurs gros clubs européens, l’Espagnol est aussi un latéral au profil plutôt offensif, très doué techniquement et très à l’aise lorsqu’il s’agit de créer du danger dans la défense adverse.

Le futur numéro 9 du club déjà présent ?

Dans l’entrejeu, les places risquent d’être un peu plus chères, mais les deux joueurs appelés par Xabi Alonso pourraient avoir quelques minutes par ci par là. On retrouve d’abord Chema (20 ans), qui a lui aussi disputé quelques minutes sous les ordres de Carlo Ancelotti cette saison. Comparé à son glorieux aîné Rodri, ce milieu de terrain au profil défensif plutôt longiligne s’inscrit dans la tradition des 6 à l’espagnole, à savoir un joueur particulièrement intelligent, excellent sur le plan tactique (positionnement, lecture du jeu) et technique (qualité de passe). Mario Martín (21 ans) fait partie des joueurs avec le plus d’expérience parmi ces jeunes, puisqu’il était prêté à Valladolid en Liga cette saison, disputant 30 rencontres dans l’élite du foot espagnol, et il avait déjà joué quelques minutes avec Carlo Ancelotti en 2023/2024. Milieu de terrain plutôt travailleur, ce n’est pas forcément le plus clinquant balle au pied, mais il se distingue surtout par son volume de jeu, sa hargne et l’équilibre qu’il apporte à l’équipe.

En attaque, on retrouve Gonzalo Garcia (21 ans). Meilleur buteur de l’équipe B en troisième division espagnole cette saison avec 25 réalisations, il s’est aussi distingué en marquant le but décisif de la victoire face à Leganés en quarts de Copa del Rey cette saison. C’est un véritable tueur dans la surface, ayant cet instinct de buteur qui ne s’achète pas, ambidextre et bon de la tête. Alors que le Real Madrid cherche un attaquant remplaçant avec un profil à la Joselu, certains observateurs indique que Gonzalo a les capacités pour endosser ce costume. Enfin, on retrouve un autre joueur offensif qu’on a même pu voir lors du dernier Clasico de Liga cette saison : Víctor Muñoz (21 ans). Ailier plutôt bon dans le dribble et particulièrement rapide, il a aussi des facilités pour terminer les actions, que ce soit en marquant ou via une dernière passe. En revanche, la direction du Real Madrid ne compte pas forcément sur lui dans l’immédiat, et il devra utiliser ce Mondial des Clubs pour convaincre Xabi Alonso. S’il n’y parvient pas, de nombreux clubs de Liga souhaitent déjà le récupérer. Une génération de jeunes qui, globalement peu mise en confiance par Carlo Ancelotti, voit sûrement en Alonso son grand sauveur…