N2 : Bordeaux sauvé par Andy Carroll face aux Voltigeurs de Châteaubriant

Les Girondins de Bordeaux poursuivaient leur saison en National 2 ce samedi à 18h. Cette fois, et pour la première fois depuis plusieurs mois, la formation de Bruno Irles jouait à domicile dans son stade du Matmut Atlantique. L’occasion de faire le plein avec 10 466 spectateurs, un record d’affluence pour un match de 4e division française. L’occasion pour Andy Carroll, la recrue star bordelaise des derniers jours, de commencer en tant que titulaire.

Mais malgré une belle ambiance dans le stade, Bordeaux n’a pu faire mieux que match nul face à une solide équipe des Voltigeurs de Châteaubriant (2-2). L’attaquant Babacar Leye avait rapidement inscrit un doublé pour les visiteurs avant d’être exclu un peu plus tard. En seconde période, Bordeaux a tenté de pousser et a su revenir au score grâce à un doublé d’Andy Carroll. Mais pas suffisant pour arracher la première victoire de la saison. Après 4 journées, Bordeaux pointe à l’avant-dernière place de N2 (avec 2 matches en moins) et devra attendre pour sa première victoire de la saison.