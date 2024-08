PSG : les premiers mots de Désiré Doué

Après des semaines de suppositions, de négociations, et de tractations, Désiré Doué a fait le choix de signer au PSG. Malgré l’intérêt prononcé du Bayern Munich, le milieu de 19 ans a été officialisé comme nouveau joueur du club de la capitale ce samedi. Un transfert qui devrait rapporter près de 50 millions d’euros au Stade Rennais. Dans un communiqué publié par Paris, le vice-champion olympique a livré ses premiers mots en tant que joueur parisien.

Le milieu offensif fantasque a d’abord donné les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le club de la capitale. Une décision qui, selon lui, a été une évidence : «c’est une grande joie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Je ressens de l’excitation mais aussi beaucoup de bonheur et de la fierté. C’est un rêve qui se réalise aujourd’hui. J’ai hâte de découvrir le Parc des Princes avec ce maillot sur les épaules et d’évoluer devant ce public. Le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe de France et l’une des meilleures d’Europe. Le projet est très ambitieux et on veut gagner beaucoup de titres et d’aller loin dans toutes les compétitions. Je suis un garçon ambitieux donc ça m’a très vite parlé.»

Désiré Doué veut continuer de progresser avec le PSG

Avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur la nouvelle génération de joueurs français. Alors que Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola sont déjà au club, les dirigeants franciliens ont ainsi mis la main sur Doué pour renforcer ce contingent de pépites françaises. Suivre les pas de ses amis est un objectif clair pour Doué comme il l’a affirmé ce samedi : «j’ai des copains, des camarades ici comme Bradley et Warren. Ils ont eu la chance de jouer beaucoup ici et de bien progresser. On voit aujourd’hui qu’ils ont une très bonne place ici et en sélection. Ça fait rêver et ça me donne envie de suivre leurs pas.»

Malgré son jeune âge, le natif d’Angers pense quand même avoir les qualités pour s’imposer à Paris. Tandis que Kylian Mbappé était devenu célèbre avec une grande tirade sur l’âge, Désiré Doué semble partager le même point de vue que son aîné : «l’âge, ce n’est pas un critère pour moi. Quand tu es sur un terrain, c’est le talent qui prime et les qualités que tu peux mettre en avant pour aider l’équipe. Je suis prêt à relever ce challenge et j’ai toujours voulu jouer pour les plus grands clubs. Je suis un amoureux du football et ça me fait vibrer. Jouer pour le PSG, c’est un rêve qui se réalise. J’ai hâte d’entendre le public chanter et de voir le Parc des Princes. J’ai eu la chance de jouer ici en finale des Jeux et j’en étais très heureux. C’est un immense plaisir.»

Pour autant, Désiré Doué sait qu’il lui reste encore beaucoup à faire pour montrer l’étendue de son talent à Paris. Déjà très intéressant, l’ancien Rennais sait qu’il doit encore progresser. Pour ce faire, Doué compte sur Luis Enrique et sur la Ligue des Champions : «j’ai pu découvrir l’Europa League avec le Stade Rennais et je vais pouvoir découvrir la Ligue des Champions ici. Je suis un joueur qui doit encore progresser car j’ai beaucoup de choses à apprendre. C’est un très grand coach et un grand nom du football. Il a été joueur et il a été sélectionneur de l’Espagne et du FC Barcelone. Il va pouvoir m’apporter beaucoup sur l’aspect humain et sur le terrain.» Ambitieux et sûr de ses forces, Désiré Doué a hâte de montrer ses qualités sous les couleurs du PSG.