Désiré Doué signe au PSG !

Après des semaines de négociations et de réflexion, Désiré Doué a enfin fait son choix. Le milieu offensif quitte le Stade Rennais et s’engage au Paris Saint-Germain pour une durée de cinq ans. Un départ qui semblait inéluctable pour l’entraîneur rennais, Julien Stéphan. « S’il y a une offre à la hauteur des attentes du club, c’est-à-dire très, très haute, peut-être qu’il partira. S’il n’y a pas ça, il restera », confiait-il, quelques semaines auparavant. Mais surtout, un gros coup pour le club de la capitale qui s’adjuge l’un des plus gros prospects de la génération 2005. Un transfert qui n’a pas été facile à conclure.

Plusieurs clubs européens avaient sollicité le club breton pour le joueur de 19 ans, capable d’évoluer en tant que relayeur ou sur l’aile gauche, et auteur de huit buts et de sept passes décisives en 76 matches depuis ses débuts en 2022. Mais deux clubs se sont rapidement détachés dans cette course pour Doué : le Bayern Munich et le PSG. Les Bavarois avaient pris une certaine avance sur le club parisien, après avoir dégainé une première offre de 35 millions d’euros. Une proposition rejetée par le club rennais. Les dirigeants parisiens, eux, ont formulé une offre d’environ 40 millions d’euros, assortie de dix millions d’euros de bonus. Toujours éloignée des attentes de Rennes.

Dans la lignée du recrutement de jeunes joueurs par le PSG

Le Bayern est ensuite revenu à la charge, avec une offre de 55 millions d’euros, bonus compris. Mais Nasser al-Khelaïfi, désireux d’accueillir le jeune joueur dans son club, s’est immiscé dans le dossier en parlant directement à Doué et à son entourage. Après avoir transmis [une seconde proposition de 60 millions d’euros] (https://www.footmercato.net/a2876016699896525330-le-psg-va-offrir-60-meur-bonus-compris-pour-desire-doue), la direction du PSG a tout fait pour convaincre l’international U23 français. Une manœuvre qui a finalement marché. Quelques jours après avoir obtenu la médaille d’argent avec l’équipe de France aux Jeux olympiques de Paris, Doué a fait part de son souhait de rester en France et de s’engager au PSG, à la direction bavaroise. Après avoir réglé les derniers détails du deal avec Rennes, le club de la Ville Lumière a enfin pu officialiser l’arrivée du natif d’Angers. « L’international Espoirs français Désiré Doué rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du Stade Rennais, dans le cadre d’un transfert définitif. Le milieu de terrain de 19 ans a signé un contrat de 5 ans avec le Club », indique le communiqué du PSG.

Avec cette vente, Rennes réalise l’une des plus grosses ventes de son histoire et va pouvoir continuer son mercato. Pour le Paris Saint-Germain, le recrutement de Désiré Doué s’inscrit dans la stratégie de recrutement des jeunes à fort potentiel. Ces derniers mois, le club parisien a enregistré les arrivées de Lucas Beraldo (20 ans), Gabriel Moscardo (18 ans) ou encore João Neves (19 ans) dans son effectif. Le tout en comptant déjà les internationaux français Bradley Barcola (21 ans) et Warren Zaïre-Emery (18 ans), ainsi que le Portugais Nuno Mendes (22 ans). Une vision sur le long terme se dessine clairement du côté de la direction sportive du PSG, incarnée par Luis Campos et Luis Enrique. Quant au Bayern Munich, c’est un nouvel échec après celui sur le dossier Xavi Simons, de nouveau prêté par Paris au RB Leipzig.