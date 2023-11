Bundesliga : Gladbach gifle Wolfsburg grâce à ses anciens de Ligue 1

Les anciens de Ligue 1 se sont régalés ce soir. Confronté à Wolfsburg ce vendredi, à l’occasion de la 11e journée de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach a dû s’en remettre à Franck Honorat et Alassane Plea, impliqués sur trois des quatre buts de leur large succès (4-0).

Le premier, arrivé cet été en provenance de Brest, s’est d’abord illustré en étant passeur décisif pour Tomas Cvancara (16e, 1-0), avant d’y aller de son but (son premier cette saison) en seconde période (64e, 3-0). Le second a lui clôturé le succès des siens sept minutes plus tard en inscrivant son 5e but de la saison (67e, 4-0). Grâce cette victoire, les Poulains poursuivent leur marche en avant et grimpent à la 9e position. Wolfsburg est désormais dans leur roue, à la 10e place.