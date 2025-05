Thomas Müller sort du silence sur son avenir

C’est l’une des plus belles pages de l’histoire du Bayern Munich qui se tournera cet été. Après 25 ans au club, 750 matchs dont plus 500 en Bundesliga (il est le joueur le plus capé de l’histoire du club), 248 buts, presque 300 passes décisives, et 33 trophées dont 2 Ligue des Champions, Thomas Müller va voguer vers de nouveaux horizons. C’est dans un contexte émotionnellement chargé que le champion du monde 2014 a fait ses adieux à l’Allianz Arena le week-end dernier lors de son dernier match face à Mönchengladbach (2-0).

Sa saison n’est pas officiellement terminée puisqu’il lui restera un match face à Hoffenheim ce week-end, puis la Coupe du Monde des Clubs au mois de juin au cours de laquelle le Bayern Munich croisera le fer avec Auckland City, Boca Juniors et Benfica. Mais impossible de faire semblant : son avenir est déjà un grand thème en Allemagne, et il n’a pas pu esquiver les questions à ce sujet lors d’un entretien accordé à Sky Sports ce mercredi.

Pas de fin de carrière, et il ouvre la porte à la MLS

L’image de le voir arrêter après le Bayern Munich aurait été belle, mais ce n’était pas le ton de sa dernière sortie : «Mon avenir : je ne sais pas encore. Il n’y a rien de concret pour le moment, mais j’ai des idées, bien sûr. On garde le suspense. Je pense que les prochaines semaines nous le diront. Il y a encore la Coupe du Monde des Clubs qui approche, ce sera une expérience passionnante. Bien sûr, je suis en train de me renseigner aussi sur les États-Unis, même si je n’ai pas encore de stratégie précise», a-t-il déclaré.

Selon BILD, le Los Angeles FC d’Olivier Giroud et d’Hugo Lloris le courtise ardemment, tandis que la Fiorentina a aussi exprimé un intérêt. Mais lui, reste ouvert à tout type de projet : «je n’ai jamais été du genre à dire : « C’est ma seule envie et je vais faire ça. » Je suis vraiment très ouvert d’esprit. Ce que je ferai après ma retraite ? Je verrai une fois que j’aurai arrêté le football, s’il me manque quelque chose et si le football me manque. Je n’ai pas qu’un seul souhait. » À 35 ans, Müller a encore des services à rendre.