Un club de D2 argentine prêt à sortir Carlos Tevez de la retraite

Carlos Tevez, passé par les deux clubs de Manchester, était rentré en Argentine, dans son club de cœur de Boca Juniors après son glorieux passage à la Juventus Turin. Parti à la retraite depuis juin 2021, l'ancien international argentin ne serait pas contre l'idée de rechausser les crampons. Selon le média Tyc Sports, un club serait même motivé à l'idée d'accueillir le joueur de 37 ans.

Le club du Deportivo Merlo évolue en Primera B, la deuxième division argentine, et son président, Lucas Paparatto auraient déclaré : «nous avons l'illusion de pouvoir le tenter de manière plus détendue. Nous sommes en train de discuter pour essayer d'avoir une rencontre avec lui». Reste à savoir si Carlos Tevez sera attiré par l'idée de rejoindre un club troisième de son championnat et dont la valeur totale est trois fois plus faible que la sienne (600 000 pour lui contre 210 000 pour le club, selon Transfertmarkt).