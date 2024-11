Valentin Atangana, la nouvelle sensation du Stade de Reims

Valentin Atangana, son nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, ce jeune milieu central de 19 ans fait, aujourd’hui, partie des principales attractions du football mondial. Pur produit du centre de formation du Stade de Reims, le natif de Yaoundé, sous contrat jusqu’en juin 2026, s’est d’ores et déjà imposé dans le collectif désormais entraîné par Luka Elsner. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison (100% des matches joués, 860 minutes de jeu disputées), le droitier d’1m76 enchaîne les prestations de haute volée sous le maillot rémois.

Milieu récupérateur, capable de jouer relayeur, le numéro 6 de la formation champenoise dispose d’une maturité physique et technique lui permettant de réguler avec sérénité l’entrejeu rémois. Doté d’un sens de la récupération au-dessus de la moyenne et d’une lecture du jeu digne des profils les plus expérimentés de ce sport, Atangana fait alors preuve d’une précocité déroutante. Une impression visuelle également confirmée dans les faits puisqu’il est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le joueur de 19 ans le plus utilisé en Europe.

Atangana, l’éloge de la maturité

«C’est un récupérateur de ballon extraordinaire qui a une science du placement défensif, presque sans faire d’erreurs, ce qui est très rare pour son âge», soulignait, à ce titre, son entraîneur, visiblement totalement conquis par le rendement de son protégé. Avec pour modèle un certain N’Golo Kanté pour qui il voue une admiration «à la fois en tant que joueur et par sa personnalité», Atangana poursuit ainsi son ascension à vitesse grand V. «Réussir au Stade de Reims a toujours été un objectif», avait dernièrement confié l’enfant de la région, plus que jamais sur la bonne voie.

D’ores et déjà titulaire en équipe de France U20 et pressenti pour être rapidement appelé avec les Espoirs, le franco-camerounais - vainqueur de l’Euro avec les U17 et finaliste de cette même compétition avec les U19 l’été dernier - incarne dès lors logiquement l’avenir du football mondial. Un diamant brut, actuellement évalué à 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, que le Stade de Reims, 8e de Ligue 1 avant de se déplacer sur la pelouse du Havre, va donc continuer à polir dans les mois à venir. Nul doute, en revanche, que le bal des prétendants devrait rapidement pointer le bout de son nez…