CAN 2023 : le Maroc assure face à la Zambie et qualifie la Côte d’Ivoire, la RDC passe aussi

Après l’élimination de la Tunisie dès les phases de poules ce mercredi dans le groupe E, il ne restait donc qu’à savoir le dénouement du groupe F avec les matches du soir. Le Maroc affrontait la Zambie avec l’objectif de prendre la première place et surtout offrir la qualification à la Côte d’Ivoire en tant que meilleur troisième. Pour cela, il fallait donc gagner face à une équipe zambienne qui n’avait besoin que d’un nul pour se qualifier. Et les Lions de l’Atlas, avant le coup d’envoi, recevaient une bien mauvaise nouvelle. La CAF décidait de suspendre pour 4 matches Walid Regragui (dont 2 avec sursis) après son altercation avec Mbemba. Le sélectionneur était donc en tribunes, remplacé par son adjoint Rachid Benmahmoud. Pour le onze de départ, Romain Saiss et Selim Amallah étaient préservés tout comme Youssef En-Nesyri. El Kaabi était titulaire avec Ismael Saibari et Yunis Abdelhamid. Pour le reste, du classique.

Dans une ambiance assez dingue, avec des supporters marocains et ivoiriens venus en nombre, le Maroc dominait clairement les débats avec un Sofiane Boufal très actif à gauche et un Azzedine Ounahi qui régalait techniquement. Mais les Lions de l’Atlas n’arrivaient pas vraiment à se procurer des occasions dangereuses. La Zambie procédait en contre sans pour autant créer du danger. Et finalement, le Maroc sur un nouveau débordement d’Hakimi trouvait la faille. Le ballon était mal renvoyé par le portier zambien et était repris par Hakim Ziyech qui ouvrait le score. Son premier but dans une CAN. L’ailier de Galatasaray, avec toute l’équipe, dédiait son but à Walid Regragui en tribunes.

Le Maroc affrontera l’Afrique du Sud

Mais en fin de première période, Hakim Ziyech victime d’un gros tacle, se blessait à la cheville et cédait sa place à Amine Adli à la mi-temps. De quoi handicaper son équipe ? Pas vraiment puisqu’Amine Adli ne tardait pas à s’illustrer deux fois. L’ailier du Bayer Leverkusen se procurait deux occasions en quelques minutes sans réussir à trouver le chemin des filets. On s’attendait alors à ce que la Zambie sorte pour tenter de marquer, car une défaite éliminait les Chipolopolos. Mais le score n’a plus bougé. Le Maroc assure donc la première place de ce groupe F et affrontera l’Afrique du Sud au prochain tour. Mais les Lions de l’Atlas devront croiser les doigts pour récupérer Ziyech à temps. Cette victoire qualifie d’ailleurs la Côte d’Ivoire qui affrontera… le Sénégal.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Maroc 7 3 4 2 1 0 5 1 3 Zambie 2 3 -1 0 2 1 2 3

Dans l’autre rencontre, la RDC devait s’imposer pour assurer sa qualification en 8es de finale. Un nul pouvait également suffire alors que la Tanzanie n’avait pas d’autres choix que de gagner. On s’attendait à un match ouvert entre les deux équipes. Et pourtant… Les Léopards, qui avaient montré de belles choses face au Maroc, ont buté sur une équipe tanzanienne vaillante et qui a tenté jusqu’au bout de rêver d’une qualification. Finalement, le score en reste là (0-0) et la RDC termine donc deuxième de ce groupe.