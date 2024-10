Bayer Leverkusen : Xabi Alonso craint une grave blessure pour Amine Adli

Un peu plus tôt dans la soirée, le Bayer Leverkusen est allé faire match nul (1-1) du côté de Guingamp à l’occasion de la 3e journée de Ligue des Champions contre le Stade Brestois. Les Allemands s’en contenteront mais ils déplorent également la blessure d’Amine Adli, entré à la 64e et sorti un quart d’heure plus tard.

L’ancien Toulousain s’est blessé lors d’une intervention rugueuse mais licite de Coulibaly. « Nous sommes très inquiets pour Amine Adli. La blessure à la cheville est la mauvaise nouvelle du jour. Il souffre beaucoup » a expliqué Xabi Alonso en conférence de presse, craignant au passage une longue absence de l’international marocain.