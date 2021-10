Stade Rennais : Florian Maurice réitère sa confiance envers Bruno Genesio

Pointant à la onzième place de Ligue 1 après neuf journées, le Stade Rennais réalise un début de saison en demi-teinte malgré le succès probant obtenu contre le Paris Saint-Germain (2-0) juste avant la trêve internationale. Invité ce jeudi de l'émission «Rothen s'enflamme» sur RMC Sport, Florian Maurice, le directeur sportif du club rennais, est ainsi revenu sur la première partie de championnat réalisée par les siens. L'occasion également de réaffirmer sa confiance à l'égard de Bruno Genesio, le coach des Rouge et Noir malgré ce bilan mitigé.

«Quand je vais chercher Bruno Genesio, je vais chercher un entraîneur qui est dans ce que souhaite le Stade Rennais : de l’expérience pour développer des jeunes joueurs, un coach qui a entraîné des équipes en Coupe d’Europe et en Ligue des champions. (...) Je n’ai pas été chercher mon ami, mais l’entraîneur qu’il faut à ce moment-là pour Rennes. Je ne fais pas du copinage. Je le prends parce qu’il est bon et parce qu’il a des résultats. Je sais que c’est lui dont j’ai besoin. (...) On a l’ambition d’aller chercher des trophées. En championnat, des clubs sont peut-être mieux armés que nous mais on ne sait pas ce qui peut se passer. En Conference League, on espère aller le plus loin possible et pourquoi pas au bout.» L'ancien technicien de l'OL peut dormir sur ses deux oreilles, pour Florian Maurice il est toujours l’homme de la situation pour permettre à Rennes de passer un cap.