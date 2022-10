Toulouse-Strasbourg : les compositions officielles

La douzième journée de Ligue 1 se poursuit avec Toulouse qui reçoit Strasbourg. (un match à suivre sur FM, coup d'envoi 15h). Solide onzième avec 15 points au compteur, le TFC va bien dans ce début de saison et reste une série de trois matches sans défaite. Les hommes de Montanier ont l'occasion d'enchaîner un deuxième succès d'affilée après la victoire face à Angers le week-end dernier (3-2). De son côté, le Racing est relégable. 17es, les Alsaciens ont attendu la dixième journée pour décrocher leur première victoire de la saison (à Angers, 3-2) et ont ensuite été punis par Lille à domicile (0-3). Le temps presse pour Julien Stéphan. Ses hommes ont besoin de points avant la trêve.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Philippe Montanier doit composer avec les absences de Dallinga, suspendu, et Healey, blessés, et aligne la même équipe qui a dominé Angers le week-end dernier. C'est donc le jeune Chaïbi qui est aligné en pointe de l'attaque avec Ratao et Aboukhlal à ses côtés. Au milieu, on retrouve évidemment Van den Boomen alors que Rouault et Nicolaisen forment la charnière défensive. Côté Strasbourg, Ajorque est toujours blessé et Stéphan fait confiance au duo Diallo-Gameiro devant. Il effectue deux changements après la défaite face à Lille (0-3) avec la titularisation de Liénard dans le couloir gauche à la place de Delaine et celle de Thomasson dans l'entrejeu à la place de Sissoko.

Les compositions officielles :

Toulouse : Dupé – Desler, Rouault, Nicolaisen, Sylla – Dejaegere, Spierings, Van den Boomen – Ratao, Chaïbi, Aboukhlal

Strasbourg : Sels – Djiku, Nyamsi, Le Marchand – Dagba, Bellegarde, Prcic, Thomasson, Liénard – Diallo, Gameiro

Avec Parions Sport en ligne, gagnez jusqu’à 100€ de freebets en misant jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.