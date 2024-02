PSG-Rennes : Steve Mandanda pointe l’arbitrage après le nul concédé

Le Stade Rennais y a cru jusque dans les dernières secondes face au Paris Saint-Germain. Porté par une superbe réalisation d’Amine Gouiri, le club breton était tout proche de frapper un grand coup lors de cette 23e journée de Ligue 1. Malheureusement pour les Rouge et Noir, l’arbitre de cette rencontre en a décidé autrement, accordant un penalty dans les ultimes instants sur un léger contact entre Steve Mandanda et Gonçalo Ramos (90+7e). Interrogé au micro de Canal + après ce fait de jeu, le portier rennais ne pouvait pas cacher sa frustration… «C’est horrible car on a fait tout ce qu’il fallait avant pour gagner ce match, prendre ce penalty comme ça à la fin en plus sur une décision pfff, ouais, l’attaquant joue bien le coup mais quand on regarde le ralenti il tombe même avant le contact avec moi, c’est dur».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 54 23 35 16 6 1 54 19 7 Rennes 35 23 8 9 8 6 35 27

Et d’ajouter : «on est frustré mais ce qui est bizarre c’est de faire un nul à Paris et d’être frustré, c’est bon signe, ça veut dire qu’on a fait un bon match, qu’on avance et qu’on progresse. Le mérite revient au collectif, le coach a fait tourner, les mecs qui jouaient moins ont répondu présents, on a la balle du 2-0 et malgré tout on est à 1 minute de gagner ce match 1-0. Voilà, c’est vraiment dommage et frustrant car les mecs avaient fait un superbe match pour prendre les 3 points ici». Rageant…