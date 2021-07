LOSC : José Fonte explique pourquoi il a prolongé

En fin de contrat au LOSC à la fin du mois de juin, José Fonte a fait le choix de prolonger l'aventure dans le Nord. Le défenseur central international portugais a expliqué ce choix en conférence de presse, ce vendredi. Le choix du cœur, pour le joueur de 37 ans. « C'est bon d'être ici. Lille c'est le club et l'équipe où je veux être. Dans cette ville. Il n'y a pas eu besoin de beaucoup de discussions. Comme toujours, il faut prendre du temps, être patient, au final on a trouvé un accord et je suis content de continuer, » a expliqué le capitaine lillois, qui n'a pas caché avoir fait des concessions. « C'est normal. Je crois qu'il faut bien comprendre la situation globale. Du monde sportif et du monde en général. A la fin, il faut trouver un accord. C'est ce qu'on a fait. Mais, c'est signé, je suis content, je crois que le club est content aussi. Il faut créer notre histoire cette saison», a-t-il ensuite raconté, précisant avoir accepté une baisse de salaire.

Avant d'évoquer le Trophée des Champions, programmé ce dimanche, à Tel-Aviv, face au Paris Saint-Germain, José Fonte a bouclé le chapitre sur sa situation personnelle en évoquant les pistes qui s'étaient présentées à lui cet été. « Je suis heureux d'avoir des propositions à cet âge-là. Je suis heureux d'avoir des offres partout. En France, au Portugal, en Angleterre, je suis heureux pour ça. Mais j'ai une grande histoire avec Lille, j'aime être ici, j'ai une bonne relation ici, avec le club, les supporters. En ce moment, le LOSC est une des meilleures équipes de France, on va jouer la C1, on a un nouvel entraîneur, je lui ai parlé, j'ai confiance en lui et je crois qu'il est content que je sois ici. Pour ma famille, c'est bien d'être ici, d'avoir la possibilité de voyager en Angleterre facilement, j'ai pris la décision de rester, j'aime être là et on va continuer notre histoire ».