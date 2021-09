Amical : Naples humilié par Benevento (D2) !

En pleine trêve internationale, Naples affrontait Benevento, pensionnaire de Serie B, en match amical, ce lundi. Avec le Français Kevin Malcuit et l'ancien joueur de Nice et Bordeaux, Adam Ounas, alignés, les Napolitains ont pris une correction et se sont inclinés sur le score de 5-1.

Calo (23e), Improta (34e), Foulon (67e), Roberto Insigne, le frère de Lorenzo, (85e) et Umile (89e) sont les buteurs du club de deuxième division italienne. Politano a sauvé l'honneur sur penalty pour le Napoli (63e). Après deux succès lors des deux premières journées de Serie A (contre Venise (2-0) et le Genoa (2-1), Naples doit oublier ce mauvais résultat avant le choc contre la Juventus, lors de la prochaine journée du Championnat d'Italie.