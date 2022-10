Auxerre : Jean-Marc Furlan enrage après son licenciement

Jean-Marc Furlan l'a mauvaise et ne comprend pas. Limogé il y a quelques jours de son poste d'entraîneur de l'AJ Auxerre après avoir craqué et fait un doigt d'honneur au public du Clermont Foot 63, le technicien français de 64 ans a fait savoir qu'il n'avait au aucune explication de la part de ses dirigeants sur son sort. « C'est très difficile. Je n'ai eu aucune explication de mes dirigeants, je n'ai eu aucun entretien, aucun rendez-vous. J'ai juste reçu un document comme quoi j'avais fait un doigt d'honneur et que c'était pour eux une faute grave », a-t-il d'abord révélé sur les ondes de RMC.

« Ils me licencient pour faute grave alors que je n'ai pris que trois matchs en commission de discipline. D'ailleurs, ils étaient très surpris que je sois licencié pour un doigt d'honneur. C'est très très dur à vivre […] En commission de discipline, un avocat a demandé si j’étais licencié seulement pour un doigt d’honneur », a poursuivi Furlan, qui a aussi évoqué ses bonnes relations avec sa direction. « Il n’y avait aucune tension. Depuis trois mois, je faisais des réunions avec l’actionnaire tous les trois ou quatre jours. Il était à fond derrière moi. [...] J’étais très solidaire avec monsieur Zhou, c’est pour cela que ça a été une surprise colossale pour moi. C’est un choc terrible. » Christophe Pélissier est désormais le nouveau coach de l'AJA.