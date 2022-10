AJ Auxerre : Christophe Pélissier nommé entraîneur !

C'était dans les clous depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : Christophe Pélissier est le nouvel entraîneur de l'AJ Auxerre. À 57 ans, le technicien français succède donc à Jean-Marc Furlan, dont le contrat a récemment été rompu.

Ancien coach d'Amiens (2014-2019) et de Lorient (2019-2022), le natif de Revel s'engage avec le club auxerrois pour les deux prochaines saisons (plus une en option). Présenté ce vendredi au stade de l'Abbé-Deschamps, il rejoint l'entité icaunaise accompagné de Jean-Marie Stephanopoli (entraîneur adjoint) et d'Olivier Lagarde (entraîneur des gardiens). Alors que l'AJA occupe actuellement la dix-huitième place du championnat, Christophe Pélissier aura la lourde tâche de tenter de maintenir le club dans l'élite pour la saison prochaine.