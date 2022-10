AJ Auxerre : Jean-Marc Furlan mis à pied !

Un craquage qui coûte cher. En déplacement à Clermont le week-end dernier en Ligue 1 (défaite 2-1), Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de l'AJ Auxerre, a complètement vrillé en adressant deux doigts d'honneur au public auvergnat, et ce après avoir vu rouge pour avoir pesté contre l'arbitre qui venait de siffler la fin de la partie trop prématurément à son goût.

Dans la foulée de ce pétage de plombs, l'ancien technicien de l'ESTAC avait expliqué « ne pas avoir de cerveau » et être assez violent dans ses comportements quand il s'agissait de football. Auxerre avait de son côté publié un communiqué lundi, évoquant « une attitude déplacée qui ne correspond pas aux valeurs de respect et de fair-play prônées et transmises depuis toujours par l'AJA. » «C'est terminé, j'ai été reçu ce matin et on m'a notifié ma mise à pied de dix jours après mon doigt d'honneur à Clermont dimanche. J'ai compris que c'était préalable à un licenciement comme je l'ai dit à Baptiste Malherbe (président exécutif de l'AJA)», a d'ailleurs répondu le manager de 64 ans dans L'Yonne Républicaine

La goutte d'eau qui fait déborder le vase

L'attitude de Jean-Marc Furlan a en tout cas décidé Auxerre à passer à l'acte en le mettant à pied, alors qu'il reste sous contrat jusqu'en juin prochain. «Entraîneur de l’AJ Auxerre depuis 2019, Jean-Marc Furlan a été mis à pied à titre conservatoire. À partir de ce mardi, Michel Padovani et l’ensemble du staff actuel prennent en charge l’équipe première, qui reçoit Nice ce dimanche au stade Abbé Deschamps», précise le communiqué de l'AJ Auxerre pour l'occasion.

Le début de saison compliqué auxerrois (16ème de L1, 2 victoires au compteur) avait de toute façon fragilisé la position de JMF. Arrivé en 2019 sur le banc de l'AJA, Jean-Marc Furlan aura malgré tout marqué son passage du côté de l'Abbé-Deschamps de son empreinte. Il restera l'homme ayant permis à Auxerre de remonter en Ligue 1, après 10 ans d'absence passés à végéter dans l'antichambre du football français.