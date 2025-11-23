L’incroyable tifo du Real Betis pour annoncer la prolongation d’Isco !

Opposé à Gérone dans le cadre de la 13e journée de Liga, le Real Betis a profité de l’occasion pour annoncer la prolongation d’Isco juste avant le coup d’envoi. Avec un magnifique tifo, le club sévillan a officialisé le nouveau bail de l’ancien Madrilène.

La suite après cette publicité

«Le Real Betis Balompié et Francisco Román Alarcón Suárez 'Isco’ sont parvenus à un accord pour la prolongation du contrat du joueur. De cette manière, le footballeur malagais est lié au club jusqu’en juin 2028», a précisé quelques minutes plus tard le club au sein d’un communiqué.