Clermont : Mohamed Bayo rompt le silence après sa garde à vue

Mohamed Bayo sort du silence. Interpellé dimanche et placé en garde à vue pendant 24 heures à la suite d'un délit de fuite après un accident de la route, le buteur de 23 ans a été convoqué ce lundi par le tribunal de Clermont-Ferrand pour une audience prévue le 28 juin 2022. L'homme aux 6 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison 2021-2022 sera jugé pour « conduite en état d'ébriété et blessures involontaires », après avoir brûlé un feu rouge avec un taux de 0,88 gramme d'alcool par litre de sang (la limité étant fixée à 0,5).

La suite après cette publicité

Conscient de la gravité des faits et de l'ampleur de la situation au vu de son statut de footballeur professionnel et donc de personnalité publique, Mohamed Bayo a décidé de prendre la parole à travers un message publié sur les réseaux sociaux. Le n°27 du CF63 dit « regretter » mais « assume » parfaitement ses « erreurs » et sa « responsabilité » dans cette histoire. Pour rappel, il ne s'agissait pas de son premier délit, lui qui a déjà été condamné pour des faits semblables remontant en 2019 dans l'Oise. Mohamed Bayo avait à ce moment été privé de son permis de conduire pour une période de 6 mois et avait été forcé de suivre un programme de sensibilisation à la sécurité routière. Il va désormais se replonger dans le travail avec le promu auvergnat, actuellement 14ème de Ligue 1.

Le message complet de Mohamed Bayo