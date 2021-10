Clermont : Mohamed Bayo convoqué au tribunal

Dimanche matin, l'attaquant de Clermont Mohamed Bayo a été placé interpellé à la suite d'un délit de fuite après un léger accident de la circulation (ne causant que des dégâts matériels), causé par un feu rouge non respecté par l'international guinéen, à ce moment-là en état d'ivresse (0,88 gramme d'alcool par litre de sang). Ce dernier a finalement été libéré après 24 heures de garde à vue mais devra répondre de ses actes devant la justice.

La suite après cette publicité

D'après les informations de BFM TV, Bayo a été convoqué par le tribunal de Clermont-Ferrand lors d'une audience prévue le 28 juin 2022, et ce pour conduite en état d'ébriété et blessures involontaires. D'ailleurs, le joueur de 23 ans sera jugé en récidive puisqu'il a déjà été condamné pour des faits semblables datant de 2019 dans l'Oise. Il avait alors été privé de son permis de conduire durant 6 mois et avait été forcé de suivre un programme de sensibilisation à la sécurité routière.