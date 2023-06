Nice : la drôle de pétition des supporters niçois pour l’Allianz Riviera

Alors que la direction sportive de l’OGC Nice peine encore à trouver son nouveau coach, les supporters niçois ont décidé de lancer une grande pétition sur le site change.org. En effet, ils n’ont pas hésité à interpeller leur direction pour une demande bien particulière : refaire l’intégralité des sièges de l’Allianz Riviera pour arborer les couleurs rouge et noire de l’OGC Nice. Cette pétition a d’ores et déjà récolté près de 1 175 signatures. Un moyen efficace, d’après le message posté sur cette page, de renforcer «l’identité du stade tout en créant un environnement visuel unique et mémorable pour les joueurs et les spectateurs».

La suite après cette publicité

«Parce qu’il est indéniable qu’il manque d’une identité visuelle forte qui le lie étroitement à notre club : Nous devons nous attarder sur un détail qui a une grande importance, les sièges de l’Allianz Riviera. Actuellement, ces sièges affichent une couleur neutre qui ne reflète en rien les couleurs emblématiques de l’OGC Nice, à savoir le rouge et le noir», ont écrit les supporters du club de la Côte d’Azur, prenant ainsi l’exemple des autres équipes de Ligue 1 comme le FC Nantes, le Paris Saint-Germain ou encore le Stade Rennais qui ont coloré, depuis longtemps, les chaises de leur stade respectif selon l’identité de leur club.

À lire

Ligue 1 : le but de la saison 2022-2023 a été dévoilé