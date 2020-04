Fin du foot en France : comment tout a basculé

Aux alentours de 15h45, le Premier ministre français, Édouard Philippe, dans une longue tirade, a annoncé la fin des saisons des sports collectifs professionnels. Le football, la Ligue 1 et la Ligue 2 sont donc tous trois compris dedans. Pourtant, l'optimisme était de mise avant la présentation du plan de déconfinement du gouvernement. Certains clubs, dont l'Olympique de Marseille, poussaient pour reprendre puis finir le championnat afin de toucher les droits télés. Du côté de la Ligue de football professionnel (LFP), on travaillait sur un protocole sanitaire et une reprise au plus tard le 17 juin.

Mais le week-end dernier, tout a basculé. Le grand patron du football français, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF) échange avec l'Élysée quand Nathalie Boy de la Tour, présidente de la LFP, elle, s'entretient avec le ministère des Sports. Les premiers retours ne sont pas bons et la tension monte d'un cran selon les informations de L'Équipe. Si la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, est favorable à la reprise du rugby et du football dans des conditions sanitaires strictes et favorables (notamment pour la survie économique des clubs), la tendance n'est pas à la reprise.

L'appel d'Emmanuel Macron à Noël Le Graët

Lundi, tout s'accélère et la ministre des Sports discute de nombreuses fois avec le Président de la République, Emmanuel Macron et avec son Premier ministre, Édouard Philippe. Une nouvelle vient encore obscurcir l'hypothèse de la LFP : les déplacements en France sont favorables à la propagation du virus via un brassage de population, ce qui est assez logique. Le monde du foot tente, dans un dernier élan, d'obtenir des garanties de reprise si les acteurs peuvent reprendre le chemin de l'entraînement dans le courant du mois de mai, une nouvelle fois sans véritable succès.

L'exemple donné par le quotidien est celui de Neymar. On envisage mal le PSG le rapatrier du Brésil, si le championnat ne reprend pas. Finalement, dans la soirée, le Président de la République, Emmanuel Macron appelle Noël Le Graët pour l'avertir des derniers arbitrages de l'État français concernant le sport. Celui-ci ne pourra donc reprendre avant septembre et mettra certains clubs dans la panade au niveau financier...