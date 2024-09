La valeur de Neymar Jr dégringole totalement

Neymar Jr (32 ans) a longtemps était considéré comme le joueur qui mettrait un terme à l’hégémonie de Lionel Messi (37 ans) et de Cristiano Ronaldo (39 ans) lorsqu’ils évoluaient à leur meilleur niveau. Mais le Brésilien n’a pas été à la hauteur des espoirs placés en lui, alors qu’il a enchaîné les blessures ces dernières années. Cela a eu d’ailleurs une incidence sur sa valeur marchande.

En effet, le site spécialisé transfermarkt estime, actuellement, celle-ci à 30 M€. Cela est lié à sa blessure longue durée, ainsi au fait qu’il prenne de l’âge et qu’il évolue en Arabie saoudite. Quoi qu’il en soit, c’est moitié moins que sa valeur à son départ du PSG et son arrivée à Al-Hilal en 2023. A ce moment-là, sa valeur marchande était estimée à 60 M€. On est loin des 180 M€ de la saison 2019-20, alors que Ney évoluait encore dans la capitale française. En quatre ans, sa valeur a été divisée par six !

La valeur marchande de Neymar lors des dernières saisons :