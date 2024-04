AS Roma : les émouvantes coulisses de l’accident d’Evan Ndicka

En pleine lutte pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions, l’AS Roma se déplaçait ce dimanche face à l’Udinese. Alors que le club du Frioul avait ouvert le score via Roberto Pereyra (23e), Romelu Lukaku (64e) lui a répondu en seconde période. Alors que le match s’emballait avec ce score de 1-1, l’aspect compétitif a totalement été oublié et un sentiment est apparu au Stadio Friuli, celui de la peur. De manière totalement inattendue, le défenseur ivoirien de l’AS Roma Evan Ndicka s’est écroulé au sol et s’en est suivi une longue incompréhension des événements. Lorenzo Lucca l’attaquant de l’Udinese et Mile Svilar le gardien de l’AS Roma sont allés directement à son chevet.

Rapidement pris en charge par le staff médical de son club, Evan Ndicka était victime d’un accident loin d’être anodin. D’après les dernières infos émanent d’Italie, l’ancien de l’Eintracht Francfort avait reçu un coup involontaire à la 38e minute en plein cœur qui aurait créé par la suite une compression pulmonaire puis qui aurait conduit à des fibrillations. C’est pour cela que la thèse de l’accident cardiaque était avancée en premier lieu et que les secours sont arrivés avec un défibrillateur. Cette nouvelle hypothèse est celle qui tient la route désormais même si les tests d’aujourd’hui permettront d’affiner le jugement médical de cet accident.

Daniele De Rossi maître des débats

Le Corriere dello Sport qui est revenu dans ses colonnes sur le déroulement des faits met en avant la réactivité de Daniele De Rossi. Le coach de l’AS Roma a compris qu’il ne s’agissait pas d’un banal accident et a demandé aux soigneurs de se dépêcher pour venir en aide au joueur. Sorti sur civière pour être transporté vers l’hôpital, Evan Ndicka est sorti en levant son pouce afin de rassurer les gens autour de lui et montrer qu’il était bien conscient. Sur le terrain, la situation était toujours confuse et les entraîneurs ont pris les choses en main. Cette fois encore, Daniele De Rossi, accompagné par un de ses joueurs Gianluca Mancini, est allé voir l’arbitre Luca Pairetto pour lui demander d’arrêter le match provisoirement afin de savoir comment allait son joueur.

Il a ensuite été voir Gabriele Cioffi son homologue de l’Udinese qui lui a expressément dit qu’il comprenait la situation et qu’il voulait attendre le temps qu’il faudra avant d’éventuellement reprendre le match. Il lui a d’ailleurs demandé s’il voulait suspendre le match en expliquant qu’il le suivrait dans son choix. Ce à quoi Daniele De Rossi qui craignait un problème cardiaque de son joueur lui aurait dit : «et si l’irréparable se produisait et que la nouvelle arrivait pendant que nous jouons ?» Pendant ce temps, certains joueurs de l’AS Roma vivaient ce moment dans la difficulté. Ami d’Evan Ndicka, Houssem Aouar était particulièrement touché en se prenant la tête entre ses mains et regardant régulièrement vers le tunnel afin d’obtenir des nouvelles. Certains de ses coéquipiers étaient dans la même situation. Continuant son travail et en prenant les sons de cloches des différents côtés, l’arbitre Luca Pairetto qui avait suspendu le match a alors décidé de le reporter. Une décision accueillie favorablement dans les tribunes puisque les supporters ont applaudi suite à cette décision. Lorenzo Pellegrini et Gianluca Mancini sont d’ailleurs partis voir les supporters de l’AS Roma pour leur expliquer la situation.

L’AS Roma a accompagné Evan Ndicka à l’hôpital

Parti vers les urgences d’Udine et pris en charge par le docteur Massimo Imazio, Evan Ndicka a multiplié les tests à son arrivée. Scanner, électrocardiogramme et analyses de sang, tout s’est rapidement enchaîné pour lui. Dans le même temps, l’équipe de l’AS Roma est arrivée en bus à l’hôpital afin de rapidement obtenir des nouvelles de leur joueur. La directrice générale du club romain, Lina Souloukou, mais aussi le coach Daniele De Rossi et le capitaine Lorenzo Pellegrini sont allés voir le joueur qui les a vite rassurés sur son état de santé. D’ailleurs à en croire le média italien Daniele De Rossi a fait dans l’humour avec son joueur voyant que son état s’était stabilisé et amélioré : «dépêchez-vous et guérissez bien, je vous attendrai sur le terrain jeudi.»

Les joueurs qui attendaient devant l’hôpital ont été rassurés et 21h20 l’AS Roma a quitté les lieux en laissant seulement le directeur du club Massimo Manara au chevet du joueur. Une décision prise suite à l’état rassurant du joueur puisque de base de nombreux joueurs avaient demandé de rester dormir sur Udine afin d’être proches de leur coéquipier. Resté la nuit à l’hôpital, Evan Ndicka va continuer des tests aujourd’hui et un diagnostic pourrait arriver afin de savoir s’il pourra quitter l’hôpital ce soir et rejoindre Rome afin de récupérer tranquillement de cette mésaventure. Un retour sur le terrain n’est pas à l’ordre du jour dans l’immédiat, mais la tendance est rassurante par rapport aux événements survenus hier. Pour ce qui est de la rencontre entre l’Udinese et l’AS Roma, elle aura sûrement lieu lors de la semaine de la finale de la Coupe d’Italie (entre le 13 et le 17 mai) et reprendra à la 71e minute avec le ballon dans les pieds de Maduka Okoye, le gardien de l’Udinese. Reste désormais à savoir si Evan Ndicka sera déjà de retour ou non d’ici là.