Serie A : la Fiorentina écrase Sassuolo

Dans le cadre de la 34e journée de Serie A, la Fiorentina recevait Sassuolo dans le but d’accrocher une place européenne avant la fin de saison. Rapidement dans cette rencontre, Sottil ouvrait le score pour permettre à la formation de Florence de prendre l’avantage avant la pause (1-0, 17e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Fiorentina 50 33 13 14 8 11 50 37 19 Sassuolo 26 34 -30 6 8 20 40 70

La Fio a ensuite déroulé en seconde période grâce à des buts de Martinez Quarta (2-0, 54e), de Barak (3-0, 64e), ainsi qu’un doublé de Gonzalez pour assurer une victoire 5-1, alors que le but de Thorstved ne pouvait que sauver l’honneur. Grâce à ce succès, la Fio revient au 8e rang et à cinq points de la Lazio, premier qualifié pour l’Europe. De son côté, Sassuolo est toujours au 19e rang et se rapproche de la relégation.