Lecce demande déjà du temps avant de lancer Samuel Umtiti

L’image avait fait le tour d’Europe. Après des mois passés sans jouer avec le FC Barcelone, Samuel Umtiti a enfin trouvé un club où rebondir. À 28 ans, le champion du monde 2018 a quitté le faste club blaugrana pour atterrir dans les Pouilles, à Lecce. Une destination moins clinquante, mais une ville et surtout un club prêts à relancer la carrière de Big Sam. Interrogé au lendemain de son arrivée officielle en Italie, l’ex-Lyonnais avait confirmé que son choix avait été guidé par la volonté de refaire surface dans un environnement plus calme qu’en Catalogne.

Umtiti n'a toujours pas joué

« J’ai parlé à la direction de Lecce et je me suis rendu compte que c'était le club qui me convenait le mieux. Ils ont trouvé les mots justes et j'ai compris qu'on partageait les mêmes valeurs. (…) Je sors de longues années très compliquées et j'ai envie de retrouver le plaisir de jouer au foot. J'ai envie de jouer, de parler football en direct du terrain. C'est la chose la plus importante pour moi », avait-il déclaré au micro de Sky.

Depuis, Lecce a disputé quatre matches de Serie A et n’a toujours pas remporté la moindre rencontre. La formation entraînée par Marco Baroni pointe à la 17e place du classement avec seulement trois petits points inscrits en six matches. Dès lors, une question commence à circuler dans la petite ville italienne : quand Umtiti sera-t-il disponible pour stopper cette hémorragie ? Pour le moment, le Français ne semble pas d’attaque et il suscite beaucoup d’attente. Une impatience face à laquelle Baroni s’était exprimé la semaine dernière après la défaite sur le terrain du Torino (0-1).

Rendez-vous après la trêve internationale ?

« Je compte beaucoup sur la prochaine trêve. Durant cette phase, nous aurons l'occasion de bien travailler et plus sereinement. J’ai parlé à Samuel, il sait quelle est la situation. Nous travaillons pour l'aider à faire ce qu'il a toujours fait et je peux garantir que le garçon va bien physiquement. En ce moment, il a juste besoin de trouver une meilleure condition. (…) Il a déjà compris la transition qu'il devra opérer pour passer du football qu'il a joué jusqu'à hier avec Barcelone à ce qui l'attend dans le championnat italien et plus précisément à Lecce. Par conséquent, nous essayons de trouver ensemble cette meilleure condition qui lui permettra de jouer des matchs de son niveau. »

Sauf surprise, Samuel Umtiti ne devrait donc pas être de la partie contre Salernitana le 16 septembre prochain et il faudra sans doute se donner rendez-vous après la trêve internationale. Et pour le Quotidien di Puglia, le jeu en vaut la chandelle puisque le média local affirme sans hésiter que « si Umtiti a une bonne condition physique, il est certainement le meilleur défenseur de Serie A ». Rien que ça ! Sauf que pour l’instant, les fans de Lecce doivent s’armer de patience.