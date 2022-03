Comme chaque mercredi, c'est le moment tant attendu par les fans de Fifa Ultimate Team (FUT), la Team of the Week est arrivée ! Et pour cette 27e édition, le tapis rouge est de sortie. Aubameyang, Son, Coman, Clauss ont notamment été récompensés. On vous explique ça en détail dans cet épisode de FUT Express.

