Liam Rosenior succède à Patrick Vieira sur le banc de Strasbourg !

«Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Patrick Vieira mettent fin à leur collaboration d’un commun accord. Dans une saison de transition, Patrick a su faire progresser les jeunes talents et a toujours affiché un comportement exemplaire sur et en dehors du terrain. Nous aimerions exprimer notre gratitude et remercier Patrick pour le travail qu’il a accompli durant cette première phase du projet et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans le futur». Par le biais d’un communiqué et à la surprise générale, le Racing Club de Strasbourg a récemment officialisé le départ de Patrick Vieira, un an seulement après son arrivée en Alsace.

Si cette nouvelle n’a pas manqué de faire réagir tant par le timing que dans le vestiaire où certains joueurs ont exprimé une frustration certaine, le club strasbourgeois se devait de dénicher le digne successeur du champion du monde 1998. C’est désormais chose faite puisque le club alsacien a officialisé l’arrivée de Liam Rosenior. «Le Racing Club de Strasbourg est heureux d’annoncer l’arrivée de Liam Rosenior à la tête de l’équipe première. Liam s’est engagé pour 3 saisons », précise à ce titre le communiqué du RCSA en ce jeudi. Il sera accompagné dans son staff technique de Justin Walker, Kalifa Cissé et Issame Charaï.

Ancien adjoint de Wayne Rooney…

Alors que le consortium BlueCo souhaitait recruter un jeune entraîneur, anglais, avec une expérience chez les jeunes et dont le management puisse correspondre à la stratégie globale du groupe, le technicien passé par Hull City a donc convaincu les hautes sphères strasbourgeoises, alors que les noms de Joe Edwards et Brian Barry-Murphy revenaient également avec insistance au cours des dernières heures. Agé de 40 ans, Rosenior va ainsi incarner la phase 2 du projet alsacien.

Adjoint de Wayne Rooney à Derby County en 2019 avant de devenir l’entraîneur principal du club d’août à septembre 2022, le technicien anglais sort d’une expérience d’un an et demi chez les Tigers. Là-bas, il avait notamment permis à Hull City de redresser la barre sans pour autant parvenir à accéder aux play-offs d’accession à la Premier League (7e). Libre de tout contrat, Liam Rosenior s’apprête désormais à vivre son premier challenge à l’étranger.