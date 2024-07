Strasbourg : les coulisses du départ surprise de Patrick Vieira

L’annonce a pris de court une bonne partie des supporters strasbourgeois. Alors que l’on imaginait Patrick Vieira entamer sa deuxième saison au Racing, et ce, malgré un premier exercice poussif et achevé à la 13e place de Ligue 1, le club a officialisé le départ de l’entraîneur ce jeudi, précisant que cette décision émanait d’un accord bilatéral, contrairement à ce qui avait pu être relayé dans certains médias. Une information qui a son importance, donc, car Strasbourg n’avait certainement pas la volonté de se tirer une balle dans le pied à quelques semaines de la reprise du Championnat, d’autant que l’identité du prochain entraîneur reste encore très incertaine. En interne, néanmoins, il se murmurait déjà depuis quelques jours que la séparation avec Vieira allait prochainement s’acter.

Après un premier stage en Autriche, qui n’aura pas eu matière à rasséréner, avec deux défaites (2-1 contre Munich 1860, et 4-0 contre Fenerbahçe) et un match nul (1-1 contre Wolfsberger), le groupe s’est vu offrir quelques jours de vacances. L’objectif de Strasbourg étant désormais de nommer un nouvel entraîneur d’ici à la reprise, fixée à lundi. Depuis cette annonce, plusieurs joueurs se sont toutefois exprimés pour manifester leur amertume après le départ de Vieira, lassé. Très proche de ses joueurs, et notamment des jeunes, le champion du monde 98, recruté pour sa capacité à fédérer un groupe, a par exemple vu Habib Diarra et Marvin Senaya lui témoigner leur soutien. «Pffff, merci coach pour ce que vous avez fait pour nous », a écrit le premier, manifestement frustré, avant que le second ne lui emboîte le pas avec quelques emojis désabusés : «merci pour tout coach».

Emanuel Emegha, arrivé l’été dernier, a également adressé quelques mots d’affection au technicien : «merci pour tout, du premier au dernier jour, merci pour les sages leçons, l’amour et la confiance que vous m’avez donnés dans les bons et mauvais jours», a posté le Néerlandais. Désormais, le RCSA va donc pouvoir lancer la phase 2 de son nouveau cycle, incarné par l’arrivée récente du consortium BlueCo, par ailleurs à la tête de Chelsea. Une nouvelle page qui devrait surtout déclencher, «une vague d’investissements massifs cet été» comme nous l’a confié une source proche du club. Ainsi, la formation alsacienne a d’ores et déjà prévu de doubler ses investissements dans les semaines à venir, que ce soit dans le développement des infrastructures, mais également sur l’amélioration de son effectif professionnel.

Plutôt épargnés par la crise des droits TV frappant actuellement le football français, les pensionnaires de la Meinau pourraient donc profiter de cette fenêtre estivale pour lancer de nombreuses offensives sur le marché des transferts. Après avoir enrôlé Óscar Perea, jeune ailier gauche colombien arrivé en provenance de l’Atlético Nacional, Pape Diong, prometteur milieu défensif de 18 ans, et officialisé les premiers contrats professionnels de Jérémy Sebas, Aboubacar Ali Abdallah, Patrick Ouotro ou encore Tidiane Diallo, Strasbourg a donc bien l’intention d’enflammer ce mercato d’été 2024. Oui, le Racing a perdu Patrick Vieira, mais pas ses ambitions, à l’heure où Caleb Wiley, arrière gauche de 22 ans aujourd’hui sous les couleurs de l’Atlanta United, est lui aussi annoncé en Alsace…