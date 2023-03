Real Madrid : Dani Ceballos veut mériter sa prolongation

La suite après cette publicité

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, Dani Ceballos ne sait pas encore s’il va prolonger avec la Maison Blanche. Ses performances lors des prochains mois seront déterminantes. En tout cas, de son point de vue, le milieu de terrain espagnol ne veut pas prolonger s’il ne montre pas le niveau nécessaire sur le pré. Dans une interview accordée à AS, le joueur de 26 ans est revenu sur cet aspect.

« Je veux jouer au football et je veux être jugé sur mon niveau sur le terrain. Je ne veux pas de renouvellement si je ne le mérite pas et je ne veux pas aller dans un autre club si je ne le mérite pas. Je veux m’amuser. 3 mois ? Je veux les jouer et quand ce sera fini, je veux rencontrer mon agent, ma famille et évaluer ce qui est le mieux, mais je ne veux pas le meilleur contrat. Je veux que les gens, le conseil d’administration et le club décident si je suis valable ou non pour eux. Maintenant, le plus important est de se concentrer sur le quotidien, de profiter de chaque minute et de montrer aux gens que je veux continuer à jouer pour le Real Madrid. »

