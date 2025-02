Liverpool a identifié le successeur de Salah, le Real Madrid a pris sa décision pour Modric

Liverpool cherche la perle rare

Mohamed Salah n’est pas éternel et surtout, il est en fin de contrat. Et ça, les pensionnaires d’Anfield l’ont bien compris et c’est pourquoi la direction travaille sur du renfort en attaque. Selon le Mirror, le club se tient prêt pour s’offrir Alexander Isak, le buteur de Newcastle. L’avenir de l’attaquant dépendra d’une qualification ou non en Ligue des Champions de son équipe. Il disposerait d’un « gentlemen agreement » en place pour le laisser quitter St. James’ Park cet été si Newcastle ne parvient pas à se qualifier. Les Magpies attendent au moins 180 millions d’euros pour le lâcher. Si le dossier Isak venait à échouer, Liverpool pourrait se rabattre sur Ademola Lookman de l’Atalanta. En conflit avec Gasperini depuis le penaltygate, le Nigérian estime ne pas recevoir le respect qu’il mérite au sein du vestiaire selon SkySport. Des contacts avec Liverpool ont été entamés afin d’examiner la possibilité d’un transfert définitif cet été.

Une dernière danse pour Modric

À 39 ans, Luka Modric apporte encore beaucoup au Real Madrid. sa justesse technique déjà, comme en témoigne son but extraordinaire inscrit face à Girona. Mais surtout son expérience. Par exemple, le Croate n’hésite pas à recadrer les stars comme Kylian Mbappé quand il le faut. En fin de contrat à l’issue de la saison, le Real pense de plus en plus à le prolonger. Le club a entamé des discussions en ce sens selon Relevo. Ancelotti l’a dit en conférence de presse : «Modric doit continuer, c’est un cadeau pour le football.» À voir ce que décide Modric, lui qui ne manque pas de sollicitations.

Manchester United licencie à tout-va

À Manchester United, la catastrophe se poursuit en coulisse. Comme l’indique le Manchester Evening News sur sa Une, le club a pris la décision de fermer sa cantine du personnel, fin des déjeuners gratuits. Désormais, le club offrira gratuitement des fruits aux employés dans le cadre de mesures de réduction des coûts en cours. Après avoir déjà supprimé 250 postes l’année dernière, 150 à 200 emplois supplémentaires devraient disparaître comme annoncé dans un communiqué. Un total de 450 emplois supprimés en l’espace de deux saisons. La seule issue est que les propriétaires investissent leur argent pour réduire la dette selon plusieurs fans. Le prix des billets augmente malgré les contestations bref, les problèmes se multiplient à Manchester.