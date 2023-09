OL : le constat alarmant de Laurent Blanc après la gifle contre Paris

La suite après cette publicité

Après la défaite contre le PSG au Groupama Stadium, l’entraîneur français Laurent Blanc s’est arrêté au micro de Prime Vidéo pour analyser le revers. Comme son président Santiago Cucci, le Cévenol est déçu : «Le pire est arrivé oui, je pense. On savait que cette équipe de Paris était une très bonne équipe qui rentre en confiance après son match contre Lens. Mais comme malheureusement contre Montpellier, on les a bien aidés à bien rentrer dans le match et des matchs comme ça, si l’adversaire vous lui donnez des cadeaux de bienvenue et qu’ils vous mènent 1-0, ça devient compliqué. Il faudra faire une analyse beaucoup plus complète, surtout dans le jeu, on avait des ambitions, on s’était dit que défendre ou être regroupés devant notre surface n’étaient pas notre qualité première. Aujourd’hui, dans les 5 premières minutes, on s’est tué le match»

S’il a confirmé que son avenir n’était pas encore en danger officiellement malgré une discussion avec Santiago Cucci, Laurent Blanc veut profiter de la trêve pour mieux rebondir avec l’OL : «Il y a pas de bonnes ou de mauvaises périodes, quand tu prends quatre buts chez toi, que tu perds deux rencontres consécutives à domicile. La trêve va nous permettre de récupérer des joueurs blessés, quelques joueurs majeurs blessés absents depuis longtemps, mais elle va aussi permettre l’intégration de nouveaux joueurs. Mais il faut être conscient, il faut bien analyser le match de ce soir, le but n’est pas d’accabler qui que ce soit mais de dire la vérité. Si tu n’es pas conscient que tu as un problème, tu ne peux pas le régler le problème. Comme je l’ai dit à mes joueurs, on aura des échanges mais surtout il faudra être vrai dans ces échanges. Les supporters sont en droit d’être déçus les supporters, contre l’équipe, contre l’entraîneur, contre le staff technique, au vu de ce que l’on propose. Mais dans notre situation, il n’y a pas qu’un seul responsable.»