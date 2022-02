Mario Lemina veut se consacrer totalement à l’OGC Nice

Revenu très rapidement de la CAN après une polémique et une infection au Covid-19, le milieu de l’OGC Nice Mario Lemina a évoqué ce mardi son avenir avec la sélection gabonaise et son envie de se consacrer pleinement à son club. « Sur le plan personnel, je me sens très bien. C'était une aventure difficile, mais je savais que le bilan médical allait être positif par la suite», a expliqué le joueur qui avait été dernièrement gêné par une inflammation cardiaque.

Le Gabonais de 29 ans est ensuite revenu sur l’annonce de sa retraite internationale , qu’il avait fait durant la CAN au mois de janvier, après son éviction du groupe des Panthères. « Ma retraite internationale ? On ne sait jamais de quoi demain sera fait mais, pour le moment, je ne pense qu'à l'OGC Nice », a lancé le milieu de terrain niçois. Lemina et ses partenaires affronteront l’OM mercredi soir en quarts de finale de Coupe de France (21h15).