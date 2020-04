FC Barcelone : la stratégie de Quique Setién pour relancer Philippe Coutinho

Et si le FC Barcelone tendait la main à Philippe Coutinho (27 ans) pour relancer sa carrière en Catalogne ? Prêté l'été dernier par le Barça au Bayern Munich, le milieu offensif brésilien réalise un exercice plutôt satisfaisant sous les couleurs bavaroises (22 matchs en Bundesliga, huit buts marqués, six passes décisives). Insuffisant cependant pour convaincre le champion d'Allemagne de conserver définitivement l'international auriverde. Il faut dire que l'indemnité de transfert astronomique (au moins 90 millions d'euros) réclamée par les Blaugranas incite à la réflexion.

Et le Bayern ne semble pas enclin à débourser une telle somme pour l'ancien joueur de Liverpool. Si Chelsea s'est récemment positionné pour accueillir Coutinho la saison prochaine, les Blues pencheraient plutôt pour un prêt. Consciente qu'il s'avérera compliqué de lâcher l'intéressé dans le cadre d'un transfert sec, la direction barcelonaise a infléchi sa position et n'écarterait plus l'hypothèse d'un prêt. A moins que Quique Setién ne décide de rapatrier Philippe Coutinho et de s'appuyer sur lui la saison prochaine...

Quique Setién sait comment relancer Coutinho

Selon les informations de Marca, le technicien du Barça aurait déjà défini les contours de la future utilisation du joueur dans son onze la saison prochaine. Ainsi, Setién, qui a déjà clamé publiquement son amour pour le natif de Rio de Janeiro, songerait à faire reculer Philippe Coutinho sur le terrain pour l'installer au poste de numéro huit. Une position inédite pour le principal protagoniste qui a toujours évolué comme ailier au FC Barcelone sous les ordres d'Ernesto Valverde. Un positionnement peu propice à l'épanouissement sportif de Coutinho, pris en grippe par le public du Camp Nou la saison dernière.

Cette stratégie de Quique Setién pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. L'été prochain, les Blaugranas devraient se séparer d'Arturo Vidal et Ivan Rakitic. En faisant évoluer Philippe Coutinho dans l'entrejeu, le coach du Barça évite également d'engorger encore un peu plus son secteur offensif, qui n'en n'a pas vraiment besoin. Reste à savoir ce que peut apporter le joueur brésilien à ce poste. Si ses qualités offensives peuvent offrir une palette élargie à Setién au milieu, son apport défensif laisse à désirer. Il faudrait donc l'associer avec des joueurs capables de répondre aux exigences défensives. Et si l'aventure catalane de Philippe Coutinho prenait un nouveau tournant ?