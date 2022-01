Bayern : Julian Nagelsmann tacle Dayot Upamecano après son erreur

La suite après cette publicité

Après la large victoire du Bayern Munich dimanche sur la pelouse du Hertha Berlin (4-1), Julian Nagelsmann a evoqué le but encaissé par le Bayern et a réprimandé le fautif, Dayot Upamecano. Au micro du média allemand DAZN, le coach bavarois est revenu sur le mauvais choix du défenseur français qui a amené le but berlinois.

«C'est un but absolument évitable. Pourquoi jouer le ballon directement ? Si je fais 95 kilos et que je suis très rapide, je le garde. Je garde le ballon dans mes pieds encore un ou deux mètres, je dribble et je vois ce qui se passe. À un moment donné, Jovetic doit aller mettre la pression sur le gardien et vous pouvez jouer avec votre coéquipier en défenseur central. Il suffit de poser le ballon et de voir ce que l'adversaire propose. Il y avait 4-0, on pouvait jouer plus calmement. Ce n'est pas comme si nous devions courir après le score. » a expliqué le technicien allemand. Grâce à ce succès le Bayern Munich, leader de Bundesliga, reprend six points d’avances sur son dauphin le Borussia Dortmund.