BL : le Bayern Munich vainqueur facile du Hertha Berlin

Ce dimanche en fin d'après-midi le Bayern Munich se déplaçait au Stade Olympique de Berlin, pour y défier le Hertha Berlin dans le cadre de la 20e journée de Bundesliga. Les Bavarois avaient l'occasion de reprendre 6 points d'avance sur le Borussia Dortmund en tête du championnat. De son côté, le Hertha, 14e, cherchait à se donner de l'air sur la zone rouge (+3pts sur Augsburg 16e). Le club de la capitale possède la deuxième moins bonne défense du pays (38 buts encaissés) tandis que les partenaires de Robert Lewandowski ont inscrit 61 buts en championnat (meilleure attaque). Au match aller les Bavarois avaient corrigé leurs adversaires (5-0).

Le Bayern Munich croyait démarrer la rencontre de la meilleure des manières en ouvrant le score sur un but du français Corentin Tolisso (2e), avant qu'il ne soit annulé pour hors-jeu. L'ancien Lyonnais inscrira un second but qui sera cette fois-ci accordé (25e) sur une passe décisive de Kingsley Coman. Les hommes de Julian Nagelsmann ont fait le break juste avant la pause avec le but de Thomas Muller sur une passe décisive de Joshua Kimmich (45e). En fin de match, les deux anciens de Premier League, Leroy Sané et Serge Gnabry, ont ajouté deux buts pour parachever la victoire bavaroise (75e et 79e) avant que Jurgen Ekkelenkamp ne viennent sauver l'honneur pour les berlinois (81e).