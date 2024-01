Brest : accord trouvé entre Achraf Dari et le Rayo Vallecano

Depuis son arrivée en 2022 dans l’Hexagone, Achraf Dari (24 ans) n’a jamais réellement réussi à faire son trou. La preuve en est cette saison où l’international marocain n’est apparu qu’à quatre reprises avec Brest en Ligue 1 depuis la reprise en août et doit donc se cantonner à un rôle de second couteau. En quête de temps de jeu, le joueur de 24 ans est disposé à aller voir ailleurs s’il l’herbe y est plus verte.

Annoncé sur les tablettes de Charleroi, le défenseur brestois devrait finalement prendre la direction de l’Espagne. Selon nos informations, le principal intéressé a donné son accord pour rejoindre le Rayo Vallecano, au détriment du club belge. Un temps intéressé par ses services, Charleroi n’a pas obtenu les faveurs du joueur alors qu’en parallèle, Brest tentait le coup pour Adem Zorgane, meneur de jeu des Zèbres. À noter toutefois que l’actuel 3e du championnat doit encore se mettre d’accord avec la formation de Liga.