Les 5 tauliers qui vont quitter le Real Madrid

The Last Dance. Alors que le Real Madrid vit un changement générationnel évident, marqué par l’arrivée de Jude Bellingham et la prise de pouvoir de joueurs comme Vinicius Junior ou Rodrygo Goes, bon nombre de joueurs vivent leurs derniers matchs sous la tunique madrilène cette saison. Alors que Karim Benzema, un des porte-drapeaux de la vieille garde merengue, a lui déjà fait ses valises cet été.

Comme l’indique le quotidien Sport, le Real Madrid a déjà prévu cinq départs pour l’été prochain. Les arrivées de joueurs assez jeunes et la nécessité de faire des économies a ainsi poussé les dirigeants à décider de ne pas prolonger, ou de ne pas conserver, ces cinq éléments.

Des tauliers vont faire leurs valises

On y retrouve, sans surprise, Luka Modric et Toni Kroos. Les deux milieux, piliers des succès du Real Madrid en Europe sur la dernière décennie, vont ainsi partir au terme de leur contrat. Ce qui était, de toute manière, déjà prévu par le Croate et l’Allemand. Nacho et Lucas Vazquez, aussi importants ces dernières années dans un rôle plus secondaire, devraient aussi partir.

Enfin, Andriy Lunin, qui est lui un joueur plus jeune et qui a bien plus à prouver, ne sera pas conservé. Le Real Madrid ne lui a pas fait confiance pour remplacer Courtois, blessé, et tout indique qu’il n’aura jamais du temps de jeu régulier en équipe première. Avis aux clubs intéressés…