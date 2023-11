Ligue 1 : Lyon arrache le nul face au FC Metz mais n’avance toujours pas

L’Olympique Lyonnais retrouvait le Groupama Stadium ce dimanche, dès 13h. En cette 11e journée de Ligue 1, face au FC Metz, les Gones débarquaient dans la peau de favoris malades, avec toujours aucun succès en championnat cette saison. Pour cela, Fabio Grosso, diminué, optait pour un XI solidifié, avec une base Kumbedi - Mata - Diomandé - O’Brien - Tagliafico en phase défensive, ainsi qu’un duo offensif composé de Lacazette et Baldé. Rayan Cherki sur le banc donc. Si dès la 1e minute de jeu, Mama Baldé était proche d’ouvrir le score pour l’OL, ce dernier est venu buter sur Alexandre Oukidja, décisif. Hélas, le portier du FC Metz est sorti, une dizaine de minutes plus tard, blessé et remplacé par Guillaume Dietsch, qui effectuait sa première en Ligue 1. Dominateurs, sans vraiment faire mal à l’adversaire, les Gones ont été sauvé par une formidable parade signée Anthony Lopes (40e), sur une frappe puissante d’Ablie Jallow. Dans la foulée, le gardien portugais réitère avec une manchette (42e) pour venir contrer le Gambien, encore. Les Messins finissent mieux la première période et crispent les Lyonnais. Juste avant la pause, Mahamadou Diawara manque le cadre après un run solitaire qui aurait pu faire mouche (45e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 16 Metz 10 11 -8 2 4 5 9 17 18 Lyon 4 10 -11 0 4 6 8 19

Au retour des vestiaires, Guillaume Dietsch vient contrarier Alexandre Lacazette à bout portant et réalise un arrêt réflexe de grande classe (51e). Fabio Grosso décide ensuite de faire rentrer Nuamah et Cherki (58e), très actifs mais imprécis avec le ballon. Alors que les Lyonnais mettent le pied sur le ballon, sur un contre, Ablie Jallow inscrit un but sublime en faveur de Metz (0-1, 77e). Après un joli contrôle orienté qui perturbe la défense olympienne, le Gambien déclenche son tir qui se loge sous la barre d’Anthony Lopes. Ernest Nuamah tente malgré tout de sonner la révolte avec ses dribbles, mais les Messins résistent, solidaires. C’est finalement Skelly Alvero qui égalisera sur une enroulée du gauche, en dehors de la surface, bien servi par Ryan Cherki, pour venir tromper Guillaume Dietsch (1-1, 84e). L’OL pousse, sous les chants du public. Le dernier coup-franc ne donnera rien dans les arrêts de jeu. Lyon perd deux points et ne parvient toujours pas à remporter le moindre match cette saison en Ligue 1 et reste bon dernier. Metz est 16e du championnat.