PSG : l’arrêt extraordinaire de Gianluigi Donnarumma contre Arsenal

Comme face à Liverpool, comme face à Aston Villa, et comme à l’aller face à Arsenal, Gianluigi Donnarumma a sorti son plus bel habit ce soir. Face aux Gunners, l’Italien est en train de réaliser une prestation exceptionnelle, et son envolée de la 63e minute devant Saka disait beaucoup de sa confiance actuelle.

Alors que Paris menait 1-0 (2-0 au cumulé), le portier de 26 ans a sorti un arrêt miraculeux sur une frappe enroulée de l’Anglais qui prenait la direction de sa lucarne. Paris mène désormais 2-0 (3-0 au cumulé) grâce à une réalisation d’Hakimi. Autant dire que les Parisiens sont proches d’une deuxième finale de C1 dans leur histoire.