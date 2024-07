Amical : Lille s’impose à La Gantoise pour la première de Mbappé

Le LOSC s’est imposé (1-0) en amical face à La Gantoise, ce mercredi soir. Pour son troisième match de sa préparation, au fort accent belge (4/5 de ces matchs face à des formations belges), les hommes de Bruno Génésio se sont imposés sur la plus petite des marges face au 7ème du dernier championnat belge. Les Dogues se sont imposés grâce à un but Rémy Cabella, à la 7ème minute, trouvé seul dans la surface, l’ancien milieu offensif de l’OM ajuste le gardien belge d’une demi-volée au premier poteau, il inscrit ici son deuxième but de la préparation.

Ethan Mbappé a pu faire ses premiers pas sous le maillot lillois à la Planet Group Arena. Entré à la 46ème minute, le petit frère de Kylian, débarqué chez les Dogues cet été aura la chance de se montrer avec les pros pendant ces matchs d’avant-saison. Avec deux victoires et un nul en trois rencontres, les coéquipiers de Jonathan David continuent pour le moment leur sans-faute. Prochaine rencontre pour le LOSC, ce samedi 20 juillet face à Genk avant d’aller affronter Wolfsburg, le 24 juillet prochain.