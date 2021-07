Monaco : Djibril Sidibé sur la short-list de l'Inter

À un an de la fin de son contrat (juin 2022), Djibril Sidibé (28 ans) est à la croisée des chemins du côté de l'AS Monaco. Le latéral polyvalent a assez souvent été utilisé par Niko Kovac la saison passée (30 apparitions en Ligue 1 dont 21 titularisations), apportant son expérience à la jeunesse monégasque après un exercice 2019/20 passé en prêt du côté d'Everton (25 apparitions en Premier League).

La perspective de confirmer cette belle saison avec l'ASM et de retrouver la Ligue des Champions sur le Rocher ne seraient pas pour lui déplaire. Mais sa situation contractuelle et son vécu attirent forcément les regards. Selon nos informations, le champion du monde 2018 figure ainsi sur les tablettes de l'Inter.

Monaco en veut 7 M€

Depuis le départ d'Achraf Hakimi pour le Paris SG, les Nerazzurri se cherchent un nouveau spécialiste du poste à droite. Et le Français, qui conserve également une belle cote en Angleterre, est sur la short-list lombarde aux côtés de Diogo Dalot (Manchester United), Hector Bellerin (Arsenal) ou encore Alessandro Florenzi (AS Roma).

Les pensionnaires du Stade Louis II, qui échangent avec les Milanais pour Keita Baldé (27 ans) en parallèle, ne lui fermeront pas la porte, sous certaines conditions. Toujours d'après nos informations, ils ont ainsi fixé le prix de départ des enchères à 7 M€. L'Inter et les autres savent donc à quoi s'en tenir.